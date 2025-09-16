Hong Kong desarticula una red de lavado de dinero que manejó 321,5 millones de dólares

La operación 'Destellos', desarrollada entre el 26 de agosto y el 15 de septiembre, se puso en marcha tras identificar transacciones financieras anómalas a inicios de 2025, vinculadas a tres empresas locales que, entre agosto de 2023 y enero de 2025, habrían manejado fondos de procedencia ilícita.
Tras una exhaustiva investigación, las autoridades aduaneras ejecutaron un operativo que resultó en la captura de tres hombres y una mujer, de entre 25 y 56 años, acusados de "gestionar propiedades que se presume constituyen, total o parcialmente, beneficios de delitos graves".
Este delito está tipificado como lavado de dinero bajo la Ordenanza contra el Crimen Organizado y Delitos Graves (OSCO por sus siglas en ingles). Los capturados, considerados dos líderes y dos miembros clave de la red, permanecen bajo escrutinio.
Durante el operativo, se registraron diversos locales en la urbe semiautónoma, incluyendo viviendas y oficinas, donde confiscaron dispositivos móviles, computadoras, documentación bancaria y empresarial, así como tarjetas de crédito vinculadas al caso.
Las pesquisas continúan en curso, y los cuatro detenidos han sido liberados bajo fianza mientras se desarrollan nuevas diligencias. Las autoridades no descartan realizar más arrestos en el futuro.
Conforme a la OSCO, el delito de lavado de dinero puede acarrear una pena de hasta 14 años de prisión y una sanción económica de hasta 5 millones de dólares hongkoneses (unos 545.845 euros, 642.771 dólares estadounidenses), además de la incautación de los bienes derivados de actividades ilícitas.