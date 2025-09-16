Japón rechaza las subidas de aranceles a India y China por comprar petróleo ruso

"Es difícil imponer mayores aranceles a ciertos países solo por comprar petróleo ruso", dijo Kato en una rueda de prensa en Tokio, en declaraciones recogidas por la agencia japonesa Kyodo.

El ministro aseguró que su país buscará en su lugar las medidas "más efectivas" para aumentar la presión sobre Rusia para que ponga fin a su invasión de Ucrania.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su secretario del Tesoro, Scott Bessent, han pedido en los últimos días a la Unión Europea y al Grupo de los Siete países más desarrollados (G7) que aumenten sus aranceles a India y China como medida de presión para evitar sus compras de petróleo ruso y tratar de poner fin a la guerra.

Japón, al igual que el resto de los miembros del G7, se comprometió en 2022 a limitar la compra de crudo ruso, aunque excluyó las importaciones de la explotación Sajalín-2, que defendió como necesarias para mantener un suministro estable para el país.

En junio de este año, un barco sancionado por la Unión Europea y Estados Unidos transportó por primera vez en más de dos años un cargamento de crudo ruso para la petrolera japonesa Taiyo Oil, proveniente de la explotación Sajalín-2, recogió entonces el medio económico nipón Nikkei.