La ALBA respalda propuesta de Petro sobre diálogo paralelo a la Asamblea General de la ONU

Caracas, 16 sep (EFE).- La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada por una decena de países de América Latina y el Caribe, respaldó este martes la reciente propuesta del presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre un "diálogo entre civilizaciones" paralelo a la Asamblea General de la ONU, que se celebrará a partir del 23 de septiembre en Nueva York.