La tasa del desempleo en el Reino Unido se mantiene en el 4,7 %

La tasa de inactividad económica para las personas de entre 16 y 64 años fue del 21,1 % entre mayo y julio, mientras que la tasa de empleo fue del 75,2 % en el mismo periodo.

El crecimiento salarial promedio se situó en el 4,8 % excluyendo las pagas extras entre mayo y julio, y del 4,7 % incluyendo esas pagas adicionales en el mismo trimestre, según el organismo oficial.

La ONS también señaló que, en ese periodo, las vacantes de empleos bajaron en 10.000 hasta 728.000, el trigésimo octavo trimestre consecutivo de caída.

La directora de estadísticas de la ONS, Liz McKeown, dijo que "el mercado laboral continúa enfriándose, con el número de personas en nómina cayendo nuevamente, mientras que las empresas también nos dijeron que hubo menos empleos en el último período."

La tasa del desempleo se conoció antes de que la ONS divulgue el miércoles el índice de precios al consumo (IPC). Según los datos de la inflación del mes pasado, el IPC en los últimos doce meses hasta el pasado julio se situó en el 3,8 %, frente al 3,6 % en junio, por lo que se coloca en el nivel más alto desde enero del año pasado y por encima del objetivo del Banco de Inglaterra del 2 %.

El mes pasado, el Banco de Inglaterra recortó los tipos de interés del 4,25 % al 4 %, el nivel más bajo en más de dos años.