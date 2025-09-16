ONG WOLA reconoce la labor de movimiento salvadoreño de víctimas del régimen de excepción

El Movimiento de Víctimas del Régimen es un grupo que surgió en agosto de 2022 -tras la aprobación de un régimen de excepción que suspende algunas garantías constitucionales para combatir las pandillas-, que defiende derechos humanos y brinda asesoría legal a familiares de personas detenidas.

El Movir ha acompañado a familiares de personas detenidas de forma supuestamente arbitraria durante la medida de excepción.

"¡Es un honor para nosotros reconocer a @MOVIRSV -Movimiento de Víctimas del Régimen- con el Premio de Derechos Humanos de WOLA de este año!", publicó la organización en X.

Destacó que, durante más de tres años, ese movimiento "ha luchado por los detenidos y han defendido los valores democráticos en El Salvador".

"A pesar de la fuerte represión, Movir ha apoyado incansablemente a las víctimas y familias de detenciones arbitrarias, exigiendo verdad, justicia y reparaciones en El Salvador. Su labor es un poderoso ejemplo de resiliencia y solidaridad a favor de los derechos humanos en toda la región", añadió.

El partido oficialista salvadoreño, Nuevas Ideas (NI), y sus aliados en la Asamblea Legislativa aprobaron a finales de agosto pasado la 42 ampliación del régimen de excepción en El Salvador, que suspende garantías constitucionales y ha permitido la detención de más de 88.000 personas, a las que el Gobierno acusa de pertenecer a las pandillas.

Esta medida se ha convertido en la única apuesta del Gobierno contra las pandillas, lo que también le granjeó al presidente Nayib Bukele su reelección inmediata para un segundo mandato, pese a la prohibición constitucional, y que mantiene alta aprobación entre los salvadoreños.

Entre tanto, diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 400 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia, según han denunciado.