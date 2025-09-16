Periodistas de Paraguay denuncian censura durante discurso de Milei en foro conservador

"Condenamos violencia y censura a medios en disertación de Milei", reza un pronunciamiento emitido por la agrupación sindical en el que expresa su protesta tras señalar que guardias privados les comunicaron durante el evento que, "por orden de la Presidencia de Argentina, está prohibido grabarle" al gobernante, según el documento.

"En ese proceso, la seguridad también tomó a una colega del brazo y quisieron verificar el registro contenido en sus artefactos, un abierto hecho de violencia en plena conferencia", sostuvo el sindicato, y relató que el personal de seguridad interrumpió la cobertura e intentó "tomar los celulares de los colegas con los que captaban imágenes".

El gremio también instó a los organizadores del evento "a garantizar la labor de los trabajadores de prensa" e invitó a los colegas a canalizar sus denuncias a través del Sindicato y la Fiscalía de Derechos Humanos en casos similares, agregó el comunicado.

En su segunda visita oficial a Asunción, Milei arrancó sus actividades con su participación como orador en el foro de la CPAC, que reúne a dirigentes de derecha de la región, y en el que defendió la política de ajuste y disciplina fiscal que aplica en su país desde el inicio de su gestión, en diciembre del 2023.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Milei también se reunió después con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y asistirá esta jornada al Foro de Emprendedores Industriales organizado por la Unión Industrial Paraguaya Joven (UIP Joven), con el apoyo de la Secretaría Nacional de la Juventud (SND).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para mañana, miércoles, está pautada una sesión de honor en el Congreso Nacional de Paraguay, a la que ha sido invitado el jefe de Estado argentino.

La primera visita de Milei a Peña tuvo lugar el pasado 9 de abril, cuando permaneció sólo unas horas en la capital paraguaya.