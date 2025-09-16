Putin cierra de uniforme la última fase de las maniobras estratégicas Západ-2025

Putin, vestido con uniforme militar, estimó en 100.000 los soldados que participan en los ejercicios en 41 polígonos militares -cuatro de ellos en Bielorrusia-, durante una intervención en la región de Nizhni Nóvgorod transmitida por la televisión pública.

Las maniobras, que comenzaron el viernes y concluyen este martes, han tenido en cuenta "la experiencia recibida durante la operación militar especial" en Ucrania, subrayó en el polígono de tiro de Mulino.

Putin, que había supervisado también las anteriores Západ-2021, celebradas antes del comienzo de la campaña militar en Ucrania, subrayó hoy que el objetivo de los juegos de guerra era "la defensa de la soberanía, la integridad territorial, la defensa de la Unión Estatal Rusia-Bielorrusia ante cualquier agresión".

Destacó que también participaron 247 buques, incluido submarinos, así como 333 aviones tácticos, estratégicos y de transporte, para un total de 10.000 equipos militares.

El líder ruso, que se dirigió a los agregados militares invitados, recordó que los Západ-2025 contaron con la presencia de 25 delegaciones extranjeras, de las que seis enviaron tropas, entre ellos India e Irán.

Por su parte, el ministro de Defensa, Andréi Beloúsov, aseguró que en las maniobras participaron tropas de los distritos militares de Moscú y Leningrado, unidades de las Fuerzas Aeroespaciales, tropas aerotransportadas y las flotas del Norte y el Báltico.

Bielorrusia confirmó hoy que durante los ejercicios en territorio bielorruso se simuló el empleo de armas nucleares tácticas y se practicó el despliegue de misiles balísticos hipersónicos rusos Oréshnik.

Las maniobras estuvieron marcadas por las tensiones provocadas por la incursión aérea con drones rusos en territorio polaco, que Varsovia consideró un "acto de agresión".

En 2021, las maniobras tuvieron lugar seis meses antes de que Putin diera inicio a la campaña militar rusa en Ucrania.

"Quiero recordar las palabras de nuestro presidente, Vladímir Putin: Rusia nunca ha amenazado a nadie y tampoco amenaza ahora a los países de Europa", replicó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en rueda de prensa.

Con todo, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció el pasado viernes la puesta en marcha de una nueva iniciativa militar bautizada con el nombre de 'Centinela oriental' con la que se busca reforzar la defensa del flanco oriental de la Alianza.

Rutte, quien aseguró que esta nueva actividad militar contará con activos de países como Dinamarca, Francia, Reino Unido, Alemania y "otros", aseguró respecto a la incursión aérea rusa en Polonia que representó "la mayor concentración de violaciones del espacio aéreo de la OTAN que se haya visto, lo que sucedió no fue un incidente aislado".