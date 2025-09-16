República Dominicana participará con dos películas en el Festival Biarritz Amérique Latine

Santo Domingo, 16 sep (EFE).- República Dominicana presentará los largometrajes 'Tiguere', del director José María Cabral, y 'Bajo el mismo sol', una producción dominicano-española en el Festival Biarritz Amérique Latine, que se celebrará del 20 al 26 de septiembre en esa ciudad francesa.