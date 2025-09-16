República Dominicana participará con dos películas en el Festival Biarritz Amérique Latine

La Dirección General de Cine destacó en un comunicado que 'Tiguere' aborda de manera crítica las realidades sociales de la República Dominicana.
La película ha tenido un recorrido internacional notable, con un estreno en la Mostra Internacional de Cine de São Paulo, además de su paso por el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y otros festivales, agregó el organismo.
La coproducción dominicano-española 'Bajo el mismo sol' es dirigida por el cineasta español Ulises Porra y producida por las dominicanas Ulla Prida, Alexandra Santana y Nicole Quiñones.
Tras su estreno mundial en el Toronto International Film Festival (TIFF), la película tendrá en Biarritz su estreno europeo, resaltando la importancia de la colaboración internacional en la producción cinematográfica y ofreciendo nuevas perspectivas narrativas que emergen del Caribe hacia el mundo.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El Festival Biarritz Amérique Latine se ha establecido como uno de los principales espacios en Europa para la difusión del cine latinoamericano, afirmó la Dirección de cine.
Aseguró que esta muestra, a través de un enfoque en promover obras que reflejan la diversidad cultural, política y social de la región, busca ser una plataforma para nuevas voces del continente, facilitando el encuentro entre cineastas, audiencias y profesionales de la industria internacional.
La edición de 2025 ofrecerá una programación que destaca tanto a cineastas consagrados como a talentos emergentes, consolidando a Biarritz como un puente cultural entre América Latina y Europa, aseguró el organismo dominicano.