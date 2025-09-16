Trump dice que la Fed debería ser independiente pero que debería escucharlo más

"Debería serlo. Pero creo que deberían escuchar a personas inteligentes como yo", dijo Trump a la prensa en la Casa Blanca, tras ser preguntado sobre si creía que la Fed debía ser un órgano independiente.

El mandatario hizo estas declaraciones antes de partir hacia el Reino Unido para una visita de Estado.

Sobre el presidente de la Fed, Jerome Powell, al que llama "Tardón" y lanza críticas repetidamente para intentar que rebaje los tipos de interés, Trump dijo que considera que tiene "mejor instinto que él".

"Si lo piensas, todos los economistas se equivocaron. Yo acerté, junto con otra persona de entre otras cien, así que deberían escuchar a quienes son inteligentes, no hay nada de malo en eso. Pero deben tomar su propia decisión", añadió Trump.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Hoy arranca la reunión de dos días del Comité de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed, un encuentro en el que los analistas esperan que la entidad emisora anuncie la primera bajada de tipos de interés desde diciembre del año pasado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Algunos economistas han sugerido que el Banco Central debería rebajar el precio del dinero en medio punto porcentual, en vez de en un cuarto de punto como esperan la mayoría de expertos, hasta situarlo en una horquilla entre el 3,75 y el 4 %, de cara a revitalizar un mercado laboral que empieza a enfriarse.

En los últimos meses, Trump ha redoblado sus esfuerzos por controlar la Fed y ha intentando destituir a la gobernadora Lisa Cook, al alegar un supuesto fraude hipotecario y al nombrar al economista Stephen Miran, una figura muy cercana al presidente, para sustituir a Adriana Kugler, que anunció su renuncia recientemente.

Miran, que fue refrendado en la víspera por el Senado, participará hoy en el encuentro de la FOMC.