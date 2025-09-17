Al menos 15 muertos y 16 desaparecidos por lluvias torrenciales en el norte de la India

La capital estatal, Dehradun, fue la más afectada con 13 de las víctimas mortales registradas, mientras que los distritos de Nainital y Pithoragarh reportaron una muerte cada uno, según la Autoridad de Gestión de Desastres de Uttarakhand, citada por la agencia india de noticias PTI.

Más de 900 personas permanecen aisladas en distintas zonas montañosas y los equipos de rescate continúan trabajando para evacuarlas y encontrar a los desaparecidos. Imágenes difundidas ampliamente en medios locales muestran torrentes de agua y barro destruyendo viviendas, puentes y carreteras, además de vehículos varados y calles anegadas.

El Departamento Meteorológico de India (IMD) advirtió que las lluvias continuarían durante varios días en distintas partes del país, con precipitaciones extremadamente fuertes previstas en el noreste y el centro del territorio.

Uttarakhand es propenso a inundaciones y deslizamientos de tierra, fenómenos que algunos expertos vinculan al cambio climático y al colapso de lagos glaciares.

En agosto, una riada súbita arrasó el pueblo de Dharali, en el distrito de Uttarkashi, dejando al menos cinco muertos y 43 desaparecidos, según las autoridades. Más de un millar de personas tuvieron que ser evacuadas, mientras imágenes satelitales apuntaban a un desbordamiento glaciar como causa del desastre.

Estos episodios se enmarcan en la temporada del monzón, que se extiende de junio a septiembre y que cada año deja centenares de víctimas y enormes daños materiales en los estados montañosos del Himalaya.