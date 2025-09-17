Arranca el Festival de Cine de Busan con la presencia de Guillermo del Toro

La ceremonia de apertura del evento, que se extenderá hasta el 26 de septiembre en Busan, la segunda ciudad más grande de Corea del Sur, cuenta con la proyección de la película de Park 'No Other Choice' y como presentador al actor de la cinta Lee Byung-hun, reconocido internacionalmente por su papel de Front Man en "El juego del calamar" (2021-2025) .

'No Other Choice', que estrenó con buenas críticas en el Festival Internacional de Cine de Venecia el mes pasado, es una es una sátira que narra la historia de un hombre recién desempleado que, en su afán por conseguir un puesto codiciado, idea un plan despiadado para eliminar a sus rivales. Está basada en la novela 'The Ax' de Donald E. Westlake.

El festival contará con la presencia del director ganador del óscar Guillermo del Toro, que presentará 'Frankenstein' en lo que supone su primera visita a Corea del Sur, y del estadounidense Sean Baker, ganador del óscar y la Palma de Oro, quien asiste como productor y coescritor de la taiwanesa 'Left-Handed Girl'.

También acudirán la actriz francesa Juliette Binoche, homenajeada con un programa especial, y el director Michael Mann, invitado a una proyección especial de su clásico policíaco "Heat" (1995).

A ellos se suman referentes locales como Bong Joon-ho, director del fenómeno mundial "Parásitos", y el escritor y director Lee Chang-dong que participarán en proyecciones y eventos especiales.

También asistirá el coreano-estadounidense Kogonada, prestigioso director y productor de la serie histórica sobre Corea "Pachinko", que ahora presenta "A Big Bold Beautiful Journey", protagonizada por Colin Farrell y Margot Robbie.

La 30ª edición del festival adopta por primera vez un formato competitivo. La nueva sección competitiva del BIFF reunirá 14 películas asiáticas que optan a cinco galardones, entre ellos mejor filme, mejor director y premio especial del jurado.

Diez de las cintas son estrenos mundiales, cinco corresponden a debutantes y seis a directoras, en un esfuerzo explícito por dar espacio a nuevas voces y a la diversidad del continente, según el sitio web del festival.