Bob Dylan lanza nueva edición de la serie 'Bootlegs', dedicada a su maduración artística

Dylan, de 84 años, comenzó la serie 'bootlegs' (contrabando) en 1991 para recuperar temas inéditos y descartes y en esta nueva caja incluye ocho discos con 139 temas que reflejan su crecimiento como compositor e intérprete desde Minesota hasta la bohemia Greenwich Village, en Nueva York.

En el volumen se incluyen actuaciones nunca antes publicadas, como grabaciones realizadas en clubes o en reuniones informales y el registro completo de la actuación histórica de Dylan en el Carnegie Hall el 26 octubre de 1963, mezclada a partir de las cintas originales, indica un comunicado.

El músico, compositor, cantante, poeta, pintor y ganador del Premio Nobel de Literatura en 2016 se sumerge en la época en que transformó canciones folclóricas tradicionales y bocetos líricos en algunas de sus canciones más grandes y perdurables, entre ellas 'Blowin in the Wind' y 'The Times They Are A-Changin', agrega la nota.

La caja contiene también cortes de grabaciones caseras y tomas descartadas de estudio y va acompañado de un libro de tapa dura con extensas notas del historiador estadounidense Sean Wilentz y más de cien fotografías.

Además de la edición de ocho discos, saldrán al mercado ediciones reducidas con una selección de 42 temas en formato de dos discos o cuatro vinilos. Los precios varían entre los 33,98 y los 59,99 dólares, según la web de Sony.