Egipto confirma "signos de mejora" y defiende reestructuración económica

"El día de hoy los estudios muestran signos positivos, con unas reservas de efectivo que están aumentando significativamente y la libra (egipcia) está estable e incluso muestra mejoría", dijo Madbuli en declaraciones difundidas por la cuenta oficial del Consejo de Ministros.

Aludió a la reciente declaración del Banco Central Egipcio (BCE) en la que celebraba la subida a 49.030 millones de dólares la reserva de efectivo del país, frente a los 35.250 millones de enero de 2024, así como a la desaceleración de la inflación que en julio bajó a 13,9 % frente a "más de 30 el año pasado".

"La inflación también está bajando, hoy (en septiembre) registra un 12 % (...) Recuerdo hace un año, cuando empezamos la reforma económica, algunos dudaban sobre nuestra meta de hacer bajar la inflación a hasta menos del 10 % en 2026 ya que en aquel momento ésta era de más de 30 %", añadió.

"Hoy estamos cosechando los frutos de la gran reforma que el Estado ha puesto en marcha", aseveró, reconociendo que son "difíciles", y que "los ciudadanos aguantaron mucho" la constante subida de precios de todos los productos y la eliminación de subsidios, en especial sobre la gasolina y la electricidad.

El jefe del gabinete y arquitecto de la reforma egipcia también apunto que en el contexto de ésta, "se ha dado un mayor papel al sector privado cuya contribución en las inversiones del el país ya supera el 60 % el último año" fiscal (de junio a julio).

Además de inversiones multimillonarias conjuntas con Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Arabia Saudí, particularmente turísticas, el Gobierno egipcio ha anunciado recientemente un récord en la recepción de remesas de migrantes, que alcanzaron los 36.500 millones de dólares en el año fiscal 2024-2025, frente a los 21.900 millones del ejercicio anterior.

El flujo de las remesas comenzó a mejorar tras la decisión del Gobierno egipcio de liberalizar el tipo de cambio de la moneda local en marzo de 2024, poniendo fin así al mercado paralelo de divisas que hundió el tipo de cambio.

Entre otros "signos de mejora" se nota el fortalecimiento de la libra egipcia frente al dólar estadounidense, que en los últimos dos meses ha ido subiendo hasta situarse este miércoles en 48 libras por dólar frente a cerca de 51 en abril pasado.

Egipto, que cuenta con una población de unos 108 millones de habitantes, padece una crisis económica desde hace varios años, que se profundizó con las guerras en Ucrania y Gaza y la inseguridad en el mar Rojo.

Para hacer frente a esa situación El Cairo impulsó un programa de reforma estructural respaldado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), con la ayuda de inversiones de EAU, Arabia Saudí y la Unión Europea que inyectaron decenas de millones de dólares en las arcas del país en los últimos dos años.