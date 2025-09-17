Egipto y Catar alertan de las "trágicas" consecuencias de operación israelí en Gaza

El ministro de Exteriores de Catar denunció este miércoles en un comunicado que "la operación terrestre a gran escala lanzada por la ocupación israelí para tomar el control de Gaza es una extensión de la guerra de exterminio (...) y una flagrante violación del derecho internacional".

Acusó a Israel de "buscar socavar las perspectivas de paz en la región mediante planes sistemáticos que amenazan la seguridad regional e internacional, incluidas su brutal guerra genocida en Gaza y sus políticas de asentamiento, coloniales y racistas basadas en la lógica de la arrogancia, la agresión y la traición".

En este contexto, el Ministerio de Exteriores de Egipto alertó también de "los riesgos catastróficos que las operaciones militares israelíes suponen para toda la región (de Oriente Medio), que se encuentra al borde de una nueva fase de caos total, como resultado de la imprudencia y la arrogancia flagrante de Israel".

"Inevitablemente dañará los intereses de todas las partes en la región y en el mundo, sin excepción", aseveró el Ministerio en un comunicado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la misma nota, se exigió que la comunidad internacional adopte "medidas concretas para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza y salvar las vidas de los palestinos, después de que la maquinaria de guerra israelí haya matado a casi 65.000 palestinos desde el inicio de la guerra en Gaza, herido a cientos de miles y destruido la infraestructura".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Egipto y Catar, que median junto con Estados Unidos entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás, han acusado en varias ocasiones al Gobierno israelí de cometer un "genocidio" en Gaza con el fin de expulsar a su población a países vecinos.

Advertencias similares ha expresado también la Liga de Países Islámicos, con sede en Arabia Saudí y compuesta por destacadas autoridades religiosas de más de 50 países islámicos, al denunciar en un comunicado "las violentas y amplias operaciones militares de la ocupación israelí para invadir la ciudad de Gaza".

La Liga alertó contra las "trágicas y catastróficas consecuencias", de las operaciones militares israelíes, en tanto acusó al "gobierno de la ocupación" de "estar aumentando el ritmo de asesinatos, destrucción y desplazamiento forzado" en el enclave palestino.

Israel calcula que alrededor de 350.000 personas, aproximadamente el 40 % de la población de la ciudad de Gaza, han abandonado la urbe desde que Israel aprobó tomarla y expulsar a sus habitantes con el pretexto de acabar con Hamás y liberar a los rehenes que quedan en manos de ese grupo palestino desde el ataque que realizó en territorio israelí en octubre de 2023.