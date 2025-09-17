El Banco de Japón se reúne con el foco en la evaluación del impacto de los aranceles

Si bien el banco central japonés busca acometer nuevas subidas de tipos, ha optado por mantener las tasas de referencia en sus últimas cuatro reuniones, citando la alta incertidumbre sobre las perspectivas económicas y de precios por la política arancelaria de Washington.

Desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, comenzara a implementar sus alzas de gravámenes, la incertidumbre en torno a los aranceles se ha aliviado ligeramente, especialmente desde el acuerdo comercial bilateral de julio y la entrada en vigor esta semana de la rebaja al 15 % de los aranceles sobre los vehículos y autopartes nipones.

Los analistas venían vaticinando una subida de tipos de la entidad crediticia japonesa en esta reunión, pero numerosos miembros del BoJ consideran que sería adecuado esperar a la publicación el próximo mes del informe trimestral Tankan sobre confianza empresarial y coyuntura económica, y los informes de la reunión de gerentes de sucursal para evaluar mejor el impacto económico.

En este escenario, se prevé ahora que el BoJ opte por mantener sus tipos congelados en el 0,5 % actual.

La reunión del BoJ arranca horas después de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidiera recortar los tipos en 25 puntos básicos, hasta un rango de entre el 4 % y el 4,25 %.

El banco central japonés querría analizar más detenidamente no sólo la economía nacional, según analistas citados por la cadena pública NHK, sino también la estadounidense para decidir sus próximos movimientos.

En este sentido, uno de los principales focos de atención de esta reunión, la primera desde julio -dado que la entidad no celebra reunión sobre política monetaria en agosto-, se centrará en las opiniones sobre la primera economía mundial del gobernador del BoJ, Kazuo Ueda, en su rueda de prensa del viernes tras la reunión.

El banco central japonés buscaría, además, evaluar con mayor detenimiento otros factores externos como la evolución de tipos en otras potencias, la situación de los precios y también las tendencias en los mercados financieros, como el de divisas.