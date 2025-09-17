El papa insta al diálogo interreligioso en "una época marcada por violentos conflictos"

"Trabajemos incansablemente por la armonía, creando una sinergia para la paz, desarmados y desarmantes, humildes y perseverantes, siempre dispuestos a ofrecer caridad y cercanos a los que sufren. Oremos codo con codo, sirvamos hombro con hombro y hablemos con una sola voz allí donde la dignidad humana esté en riesgo", animó el pontífice.

Añadió que la religión, "en su esencia, no es fuente de conflicto, sino fuente de sanación y reconciliación" y valoró este tipo de reuniones "para renovar amistades y forjar otras nuevas, unidos por el deseo común de sanar a nuestro mundo herido y desgarrado".

Esta colaboración entre religiones, continúa el pontífice, "no es una invitación a eliminar las diferencias, sino a acoger la diversidad como fuente de enriquecimiento mutuo".

El papa subraya que "sinergia" significa trabajar juntos, "tanto entre nosotros como con lo Divino", y que "todo impulso religioso auténtico favorece el diálogo y la colaboración", conscientes de "la interdependencia que une a los individuos y a las naciones".

El futuro que soñamos, concluye el Pontífice, "es de paz, fraternidad y solidaridad" y "requiere el compromiso de todos y de todos los corazones".