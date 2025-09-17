FundéuRAE: “banyo”, mejor que “banjo”

En los medios de comunicación se pueden encontrar ambas grafías: “Los músicos fueron invitados a Europa para que grabaran más música, y se llevaron el banjo”, “Nora Brown, una virtuosa del banyo, publicó su segundo álbum” o “Su afición al banjo le ha llevado a tener una importante colección y también a fabricarlos él mismo”.

El anglicismo “banjo” puede adaptarse al español manteniendo la forma original, y escribirse en redonda, si se pronuncia tal como se escribe, esto es, con el sonido /j/ del español: “banjo”. Aunque esta es la forma más frecuente a la hora de redactar, el “Diccionario panhispánico de dudas” recomienda la adaptación con “y” a partir de la pronunciación etimológica, que es además la más habitual: “banyo”.

Se trata, pues, de un caso similar al de otros pares de posibles adaptaciones, como “júnior” y “yúnior” o “mánager” y “mánayer”, y, a su vez, de otro ejemplo de nombres de instrumentos musicales adaptados al español, como “oboe” (de “hautbois”) o “acordeón” (de “Accordion”).

Por lo tanto, ambas grafías son válidas, siempre que se correspondan con la pronunciación.

Por último, a partir de este término, se han creado derivados como “banyista” y “banjista” para aludir al intérprete de este instrumento.

