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23 de julio de 2026 a la - 17:41

“Copero”, el juego en tendencia: ¿de qué se trata?

Jugadores de fútbol en ambiente digital, uno levanta un trofeo y otro en uniforme. Diseño llamativo con el mensaje 'Convertite en leyenda'.
La propuesta de ser una leyenda del fútbol al alcance de una computadora o celular.

Tras la culminación del Mundial de Fútbol, los internautas aún debaten o comparten momentos sobre el torneo. Ahora, la red social X se encuentra inundada de “carreras” del juego Copero. ¿Qué es? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color

El sitio web argentino dedicado a estadísticas y resultados de fútbol ‘Copero’ ofrece un minijuego que está siendo tendencia en las redes sociales; principalmente X.

Construí tu carrera futbolística. Elegí tu origen, tomá decisiones clave y dejá que el destino te lleve a una trayectoria única de títulos, estadísticas y momentos decisivos”, es como se promociona la propuesta disponible de forma gratuita y sin necesidad de crear una cuenta.

Camiseta de fútbol de Paraguay en colores rojo, blanco y azul, con el número 10 en la parte posterior.
Así se ve el inicio del modo leyenda de Copero.

En caso de seleccionar Paraguay, el juego muestra una serie de clubes locales para iniciar como leyenda y así, según el desempeño, pronto llegan los fichajes y posibilidades de ir a otros países.

Escudos de São Paulo FC, Racing Club y Club Nacional en diseño gráfico oscuro relacionado al mercado de pases.
Comienza el mercado de pases internacional.

El modo de juego se concentra netamente en qué decisiones se toman en los casos presentados, por ejemplo, en cómo reaccionar ante el descontento de la hinchada, entrenar más o evitar lesiones, consumir o rechazar una “sustancia”, nacionalizarse y otras situaciones que pueden favorecer o dificultar nuestra carrera.

Atleta en movimiento con camiseta roja y figura sentada en banco de suplentes en ambiente deportivo interior.
Entrenar más con riesgo de lesionarse, pero chances de ser titular o bajar la carga, pero tener menos minutos de juego.
Jugador en el suelo con lesiones en la rodilla, rodeado de dos personas que lo asisten en un campo de juego.
El jugador también puede sufrir lesiones que afectarán su desempeño.
Logo de Palmeiras y Cerro Porteño con texto que expresa el enojo de la hinchada por el rendimiento de un jugador.
Ante el descontento de la hinchada de Palmeiras, se ofrece al jugador salir del club e ir a Cerro Porteño.
Entorno digital con opción de suplementos para mejorar rendimiento en el fútbol, sin personajes visibles.
Una de las decisiones es por ejemplo consumir un suplemento o rechazar la propuesta.
Interfaz digital con banderas de Chile y Paraguay, texto sobre elecciones de nacionalidad. Sin personas visibles.
Opciones de cambio de nacionalidad.

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El resultado de Copero

Tras una carrera que puede mantenerse en un solo club o varios, el juego llega a su fin luego de unos minutos -si es que no se piensa demasiado en cada decisión- y se muestra qué se logró como futbolista.

Interfaz de videojuego de fútbol que muestra equipos como Guaraní y Manchester City con estadísticas en pantalla.
Así se ven los resultados finales en Copero. Un ejemplo de inicio en Guaraní a ser leyenda en Europa, ganar el Balón de Oro y la Bota de Oro.

Para jugar este simulador y así también ser una leyenda, uno puede ingresar a este enlace.

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