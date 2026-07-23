“Copero”, el juego en tendencia: ¿de qué se trata?

El sitio web argentino dedicado a estadísticas y resultados de fútbol ‘Copero’ ofrece un minijuego que está siendo tendencia en las redes sociales; principalmente X.

“Construí tu carrera futbolística. Elegí tu origen, tomá decisiones clave y dejá que el destino te lleve a una trayectoria única de títulos, estadísticas y momentos decisivos”, es como se promociona la propuesta disponible de forma gratuita y sin necesidad de crear una cuenta.

En caso de seleccionar Paraguay, el juego muestra una serie de clubes locales para iniciar como leyenda y así, según el desempeño, pronto llegan los fichajes y posibilidades de ir a otros países.

El modo de juego se concentra netamente en qué decisiones se toman en los casos presentados, por ejemplo, en cómo reaccionar ante el descontento de la hinchada, entrenar más o evitar lesiones, consumir o rechazar una “sustancia”, nacionalizarse y otras situaciones que pueden favorecer o dificultar nuestra carrera.

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El resultado de Copero

Tras una carrera que puede mantenerse en un solo club o varios, el juego llega a su fin luego de unos minutos -si es que no se piensa demasiado en cada decisión- y se muestra qué se logró como futbolista.

Para jugar este simulador y así también ser una leyenda, uno puede ingresar a este enlace.

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