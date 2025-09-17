Hutíes asumen nuevo ataque con drones y misil contra Israel que dice que lo interceptó

El portavoz militar hutí, Yehya Sarea, afirmó en un comunicado la madrugada de este miércoles que su grupo "llevó a cabo una operación militar de alta calidad con un misil balístico hipersónico tipo Palestina-2, contra un objetivo estratégico del enemigo israelí en la región ocupada de Yafa (Tel Aviv)".

Otro ataque "con drones tuvo como blanco lo que se denomina como aeropuerto Ramón en Umm al Rashrash (Eilat)", añadió Sarea en el comunicado, y aseguró que ambos lanzamientos "lograron sus objetivos con éxito, gracias a Dios".

El comunicado portavoz hutí llega después de que el Ejército israelí anunciara haber interceptado en la tarde del martes un misil lanzado desde Yemen, que activó las sirenas antiaéreas en Jerusalén y otras áreas del país.

Israel confirmó también el martes haber atacado el puerto de la ciudad de Al Hodeida, en la costa del mar Rojo de Yemen, como respuesta a los recientes lanzamientos de los rebeldes hutíes contra territorio israelí, lo que confirmaron los insurgentes yemeníes sin especificar si hubo víctimas.

Los hutíes, aliados de Irán, comenzaron a disparar proyectiles contra Israel tras el inicio de la guerra en Gaza, en octubre de 2023, y pese al alto el fuego alcanzado en mayo entre ellos y Estados Unidos, principal aliado de Israel, los lanzamientos han continuado, aunque la gran mayoría son interceptados sin que se produzcan víctimas o daños.

Israel, por su parte, ha atacado Saná, la capital del Yemen, así como otras zonas controladas por los insurgentes, en acciones con las que mató a finales de agosto al primer ministro y a otros once miembros del Ejecutivo hutí.

También la semana pasada, al menos 36 personas murieron y más de 130 resultaron heridas en una nueva oleada de bombardeos israelíes contra Saná y la provincia septentrional de Al Jawf, según el Ministerio yemení de Salud controlado por los hutíes.