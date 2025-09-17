La Fed estadounidense rebaja sus tasas de interés de referencia

La Fed redujo la tasa de interés de referencia a 4-4,25% y prevé dos recortes adicionales este año.

La Reserva Federal suele mantener las tasas de interés en un nivel alto para controlar la inflación de forma sostenible.

Solo el nuevo gobernador de la Fed, Stephen Miran, cuyo nombramiento fue impulsado por el presidente Donald Trump -crítico de la Fed- votó en contra de esta decisión y buscó una reducción mayor de la tasa.

El comité monetario del banco central se mostró asimismo más optimista sobre el crecimiento de la economía estadounidense, que prevé en 1,6% este año frente al 1,4% que proyectaba en junio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Fed de EE.UU. reduciría sus tasas: gran expectativa en los mercados

No hizo cambios en cuanto a sus expectativas de desempleo e inflación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las tasas altas encarecen los créditos y con ello desestimulan el consumo y la inversión. Esto baja presiones sobre los precios, pero también afecta la dinámica dela economía.

La Fed bajo presión

El bancocentral estadounidense tiene un doble mandato: mantener baja la inflación y buscar el pleno empleo, principalmente aumentando o reduciendo su tasa deinterésdereferencia, que actúa como un impulso o un freno para la demanda.

La decisión de la Fed tuvo lugar tras meses de fuertes presiones de Trump para que baje las tasas y en un contexto de crecientes preocupaciones por la presión política sobre el banco central, una institución independiente.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed, conformado por 12 miembros encargados de fijar las tasas, atraviesa una serie de turbulencias.

Aunque Trump ha dejado de amenazar con destituir al presidente de la Fed, Jerome Powell, el mandatario ahora apunta a despedir a la gobernadora del FOMC Lisa Cook por una acusación de fraude hipotecario.