La inflación de la zona euro se mantiene estable en agosto, en el 2 %

La oficina comunitaria de estadística rebajó así en una décima porcentual sus estimaciones preliminares, que a principios de este mes habían situado la inflación de los países de la moneda común en un 2,1 % para el mes de agosto.

Además, Eurostat detalla que la inflación del sector servicios se situó en el 3,1 %, una décima menos que en julio, mientras que los precios de los alimentos frescos se incrementaron un 5,5 %, una décima más que en el mes anterior.

El precio de la energía, por su parte, retrocedió un 2,0 % en agosto, una caída menor a la del 2,4 % registrada en julio.

Por contra, el precio de los alimentos procesados, el alcohol y el tabaco descendió una décima, hasta el 2,6 %, y el de los bienes industriales no energéticos se mantuvo estable en el 0,8 %.

A su vez, la inflación subyacente –que excluye las categorías más volátiles como los alimentos y la energía y es la que toma como referencia el Banco Central Europeo– bajó una décima en agosto hasta el 2,3 %.

La inflación nominal de la eurozona se mantiene estable en el 2 % desde el pasado mes de junio, cuando repuntó una décima desde el 1,9 % registrado en mayo tras anotar un 2,2 % tanto en marzo como en abril.

En la misma línea, el incremento de los precios en el conjunto de la Unión Europea en agosto se mantuvo también estable en el 2,4 % en comparación con el mes anterior.

Por países, la inflación se alivió en nueve, se aceleró en 14 y se mantuvo estable en cuatro, entre ellos España. Las mayores tasas de inflación el pasado mes se registraron en Rumanía (8,5 %), Estonia (6,2 %) y Croacia (4,6 %), mientras que las más bajas se anotaron en Chipre (0 %), Francia (0,8 %) e Italia (1,6 %).

España, por su parte, registró en agosto una inflación superior a la media de la UE, en el 2,7 %, pero sin cambios respecto al mes de julio.