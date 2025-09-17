Le Pen quiere elecciones y advierte a Lecornu: Si no rompe con el macronismo, lo censurará

"Si no hay ruptura, habrá censura", subrayó Le Pen a la prensa a su salida del encuentro en la residencia oficial del primer ministro de Matignon, al que le acompañó su lugarteniente, Jordan Bardella.

No obstante, dijo que el suyo no es "un enfoque dogmático" y que tienen intención de analizar la dirección que toma Lecornu, aunque dio claramente a entender que no espera un giro respecto a las políticas que han mantenido los sucesivos gobiernos que ha tenido el presidente francés, Emmanuel Macron, desde que llegó al Elíseo en 2017.

A ese respecto, hizo notar que Lecornu ha formado parte de todos los gobiernos de Macron en los últimos ocho años y es alguien "muy próximo" al jefe del Estado, de forma que "no sólo ha participado, sino apoyado la totalidad de las políticas que han puesto el país en la situación que conocemos".

Cargó también contra el presidente por no querer convocar elecciones anticipadas: "Cuando hay una crisis como la que vivimos, sólo hay una solución, volver a las urnas. Por eso mantenemos que hay que volver a las urnas mediante una disolución (de la Asamblea Nacional) o con la dimisión del presidente de la República".

Preguntada sobre si percibe diferencias entre Lecornu y su predecesor, François Bayrou, que tuvo que dimitir tras perder el pasado día 8 una moción de confianza con la que esperaba que los diputados validaran un ajuste presupuestario de 44.000 millones de euros en 2026, la líder de la extrema derecha mostró circunspección.

"Por ahora sus intenciones se quedan en intenciones", señaló, para indicar que falta saber qué dirección tomará. Y añadió que juzgará "sobre hechos". "Esperamos anuncios, decisiones, un presupuesto" -subrayó- y ahí "Lecornu debe probar que está en ruptura con la política de Macron".

Sobre el fondo, recordó varias de las líneas de su programa, como su oposición a que aumente la presión fiscal, aunque a ese respecto hizo mención de su propuesta para la creación de "un impuesto sobre la fortuna financiera" que se distinguiría de las ideas de la izquierda.

La gran diferencia es que de la base imponible quedarían exentas tanto la residencia principal como los bienes profesionales y las inversiones en pymes. Es decir, que sólo se pagaría por los activos financieros invertidos en grandes compañías.

Otro de los cambios de política que reclamó fue en el terreno de la inmigración, porque dijo que incluso los electores de izquierda coinciden en que "está fuera de control".

Sobre ese punto, se reafirmó en su petición para que se organice un referéndum, porque "es una de las únicas maneras de retomar verdaderamente el control de esta inmigración.

Lecornu empezó, tras su nombramiento por Macron el pasado día 9, una ronda de contactos con los responsables sindicales, patronales y de los partidos políticos dentro del mandato que le dio el jefe del Estado para buscar una concertación que permita aprobar unos presupuestos para 2026 y formar Gobierno.