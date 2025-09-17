Titular de ente electoral de Honduras denuncia boicot interno y pide apoyo a compatriotas

"Este CNE va a llegar a la meta del 30 de noviembre, pese a todos los boicot internos que todos los días se enfrentan", enfatizó Hall a los periodistas en Tegucigalpa.

Hall también señaló que las amenazas de muerte hacia ella y su familia continúan, lo que denunció en julio le llevó a poner a disposición su cargo de consejera y presentar su renuncia ante el Parlamento, pero no fue tomada en consideración.

Desde el pasado jueves Hall, quien representa al Partido Liberal de Honduras, es la nueva presidenta consejera del CNE, que además integran Cossette López, del Partido Nacional, y Marlon Ochoa, del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, esposo y principal asesor de la presidenta del país, Xiomara Castro.

"No podemos seguir sembrando incertidumbre y mucho menos desde el órgano electoral. Necesitamos que la gente tenga la certeza de que habrá elecciones y de que podrán salir a votar tranquilos, que tendrán su material electoral a tiempo, que podrán ejercer el sufragio y que su voluntad se va a respetar en los resultados", enfatizó la consejera presidenta.

Más de seis millones de hondureños, de los diez millones que tiene el país, podrán ejercer el sufragio el 30 de noviembre para elegir un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Centroamericano.

"Dejen que trabajemos, dejen que avancemos en este camino hacia las elecciones, no pongan más piedras en nuestro camino, no sigan sembrando desconfianza, a la larga perdemos todas y perdemos todos los hondureños", recalcó Hall.

"Hoy pido el apoyo de cada hondureña y hondureño con amor de país, hago un llamado a todos los que fuimos criados con principios suficientes para ponernos más allá de cualquier interés personal o político. Seguiré firme y muy orgullosamente hoy les repito: aquí habrá elecciones, llueva, truene o relampaguee", acotó.

El CNE se vio en una crisis interna, que al parecer no ha sido del todo superada, por marcadas diferencias entre sus consejeros, luego de las elecciones primarias e internas del pasado 9 de marzo, previas a las generales del 30 de noviembre.

Entonces, la presidenta rotatoria era Cossette López.