Autoridades abordan la conectividad aérea entre Paraguay y EE.UU. para atraer inversiones

En la reunión participó un equipo del Departamento de Estado de EE.UU., encabezado por el subsecretario adjunto para los Andes y el Cono Sur, Cartwright Weiland, quien fue recibido por el ministro de Industria y Comercio paraguayo, Javier Giménez, informó el MIC en un comunicado.

“Hablamos de la importancia que tiene la conectividad entre nuestros dos países, para fomentar la inversión y el comercio entre Paraguay y Estados Unidos", informó el viceministro de Comercio, Rodrigo Maluff, citado en la nota.

El viceministro indicó además que las autoridades hablaron "respecto de las necesidades de inversión en el área logística" en Paraguay.

"Nuestro país quiere ser el hub (centro) de integración regional, pero, además, necesita lograr eficiencia logística para llegar al mercado americano a mejores precios", analizó el funcionario.

Igualmente, dialogaron sobre "la posibilidad de aumentar el cupo para la exportación" de azúcar orgánica y carne paraguaya hacia Estados Unidos, con el objetivo de mejorar la balanza comercial con el país norteamericano, indicó la nota.

También formó parte de las conversaciones el financiamiento que la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC, por su siglas en inglés) ofrece al sector industrial y las pequeñas y medianas empresas paraguayas.

El encuentro de los funcionarios paraguayos y estadounidenses se dio en el marco de las reuniones del Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones (TIFA).

El pasado 11 de septiembre, el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, habló sobre las relaciones comerciales y los programas de promoción y protección mutua de inversiones, durante una reunión con Daniel Watson, representante comercial adjunto para el Hemisferio Occidental de la Oficina del Representante Comercial de EE.UU..