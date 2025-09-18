Cadena australiana excluida de la rueda de prensa de Trump tras choque con su corresponsal

Un portavoz de la cadena confirmó a EFE: "La oficina de ABC en Londres aún está acreditada para asistir a Chequers (enclave de la comparecencia); sin embargo, Downing Street ha declarado que (la cadena) ya no tiene espacio en la conferencia de prensa conjunta (con el primer ministro británico, Keir Starmer) por razones logísticas".

Trump tiene previsto almorzar hoy CON Starmer en la residencia oficial de Chequers, cerca de Londres, tras lo cual ambos mandatarios ofrecerán juntos una comparecencia.

Según ABC, la emisora no ha recibido ninguna indicación de que la decisión de Downing Street esté relacionada con el episodio protagonizado a principios de esta semana por Trump y el periodista John Lyons.

El dirigente estadounidense dijo "cállate" a Lyons, tras una pregunta del corresponsal acerca de si cree que "un presidente puede estar involucrado en tantos negocios mientras está en el cargo".

Trump aseguró que él no administra sus negocios, sino que son sus hijos quienes están a cargo. Sin embargo, luego cuestionó al periodista sobre su país de origen y le indicó: "Estás dañando a Australia ahora mismo (…) tu país se quiere llevar bien conmigo, tu líder vendrá a verme muy pronto y le diré que haces preguntas en un muy mal tono".

Lyons, un editor de 65 años que trabaja para Australian Broadcasting Corporation (ABC), intentó continuar con sus preguntas, pero el mandatario cerró el espacio, llevándose el dedo índice a la boca y repitiendo: "Cállate".

Posteriormente, durante una transmisión en vivo de ABC News Australia, el periodista expresó que no entiende qué espera Trump que haga el primer ministro australiano, Anthony Albanese, respecto a "su mal tono" al hacer preguntas.

Lyons agregó que la reacción del presidente no fue "adecuada" ya que él estaba realizando una pregunta legítima.

El Ejecutivo australiano, por su parte, defendió el martes la independencia de su radiotelevisión pública y el tesorero australiano, Jim Chalmers, señaló que "los periodistas tienen un trabajo que hacer", y por lo que pudo ver, "ese periodista simplemente estaba cumpliendo con su labor".