Detienen en España a Vittorio Raiola, líder de un clan de la Camorra italiana

Raiola estaba buscado por los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal y, desde el 6 de agosto del año pasado, estaba huido de las autoridades italianas, que activaron contra él tres Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE) por los delitos de tráfico de drogas a gran escala y pertenencia a organización criminal.

Según fuentes de la investigación, los agentes localizaron al huido en una población de la provincia catalana de Girona (noreste) y fue sometido a vigilancia, hasta que le detuvieron este miércoles 17..

La Policía detalló que la investigación comenzó el pasado mes de febrero, cuando agentes del Grupo de Localización de Fugitivos supieron que uno de los líderes del clan Orlando, huido de la Justicia desde agosto de 2024 y vinculado al grupo mafioso Camorra, estaba siendo buscado por las autoridades italianas y pudiera estar en España.

La Policía colaboró en la investigación con los Carabinieri, que sospechaban que el fugitivo podía seguir desarrollando sus actividades relacionadas con el tráfico de sustancias estupefacientes a gran escala desde España.

El reclamado estaba relacionado con delitos de pertenencia a organización criminal y de tráfico de drogas, en concreto cocaína, hachís y marihuana, con el fin de comprar, transportar y vender las sustancias en el municipio de Marano de Nápoles, parte de la ciudad metropolitana de Nápoles.

El prófugo evitaba ser detectado usando diferentes medidas de seguridad como el uso de diversos dispositivos móviles con líneas telefónicas de Lituania y Reino Unido, documentación falsa tanto para él como para su pareja, y el alquiler de viviendas vacacionales en zonas de Barcelona y Girona, donde solo pasaba unos días antes de cambiar de lugar de residencia.

Durante la investigación, los agentes confirmaron que Raiola, presuntamente, había dispuesto una red de contactos desplegados en Barcelona, donde familiares y amigos se encargaban de mantener la logística de transporte y distribución tanto de la droga, como de vehículos y domicilios.

Tras ocho meses de investigación y un exhaustivo análisis de los datos obtenidos la policía, los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia y seguimiento hasta que interceptaron un vehículo ocupado por una mujer y dos hombres, uno de ellos el fugitivo huido de las autoridades italianas.