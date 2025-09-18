Detienen en Togo a una exministra de Defensa crítica con el Gobierno

En un comunicado que recogieron medios locales a última hora del miércoles, el Frente No Toques Mi Constitución (FTPMC, por sus siglas en francés), una plataforma opositora, describió la detención como "un abuso de poder característico de las prácticas retrógradas del régimen" y afirmó que se enmarca "en la voluntad del poder de silenciar las voces disidentes".

Según reportaron medios locales, Gnakade, que también fue directora del Banco Togolés de Comercio e Industria, fue detenida a primera hora del miércoles en su residencia en la capital del país, Lomé, con un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad.

Ante esta situación, el FTPMC exigió la "liberación inmediata a incondicional" de la exministra y de todas las personas "detenidas de manera abusiva por sus opiniones".

Destituida en 2022, Gnakade había multiplicado en tiempos recientes sus críticas contra el Gobierno en redes sociales, en las que pedía un cambio en el poder y mostró su apoyo a los organizadores de las protestas que sacudieron el país entre los pasados 26 y 28 de junio y que dejaron al menos siete muertos y decenas de heridos por la dura represión policial.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las movilizaciones fueron convocadas para oponerse al nombramiento el pasado mayo de Gnassingbé -hasta entonces jefe del Estado- como presidente del Consejo de Ministros, un nuevo cargo establecido en la Constitución promulgada por él en 2024, después de que Togo abandonase el sistema presidencialista y adoptase el parlamentario.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este cargo no tiene límite de mandato y viene a ser en la práctica el de jefe del Gobierno, mientras el nuevo presidente -jefe de Estado- tiene una función honorífica.

El cambio fue criticado y rechazado por la oposición, al ser visto como una operación para permitir a Gnassingbé alargar su tiempo en el poder.

La familia de Gnassingbé, de 59 años, gobierna esta nación de África occidental desde 1967.