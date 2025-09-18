Diputados de México definen ruta del Paquete Económico 2026 e inician debate por ingresos

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara baja del Congreso mexicano aprobó los lineamientos que regularán este proceso, e integró seis grupos de trabajo y mesas de diálogo de parlamento abierto.

A la par, la Comisión de Hacienda y Crédito Público se declaró en sesión permanente y fijó un calendario que prevé la comparecencia del titular de Hacienda, Édgar Amador Zamora, reuniones con el sector aduanero y votaciones en comisión y Pleno durante septiembre y octubre.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, presidida por la diputada Merilyn Gómez Pozos, del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), avaló el procedimiento para la participación de comisiones ordinarias y de representantes de los Poderes de la Unión y órganos autónomos en el examen del Presupuesto de Egresos 2026 (PPEF 2026).

Las comisiones deberán emitir una opinión -con posibles propuestas de modificación, identificando fuentes de financiamiento o ajustes- y enviarla en versión editable a más tardar el jueves 28 de octubre.

Como parte del método, la comisión de Presupuesto integró seis grupos de trabajo con base en clasificaciones funcionales del gasto: Gobierno; Desarrollo Social; Desarrollo Económico; Gasto Federalizado; Presupuesto con Perspectiva de Género, y Presupuesto con Perspectiva de Desarrollo Sustentable.

Cada mesa tendrá legisladores de todas las bancadas para revisar el PPEF 2026.

Además, se convocó a mesas de diálogo bajo el esquema de parlamento abierto para los días 6, 8 y 10 de octubre.

En la ruta paralela de ingresos, la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que encabeza el diputado Carol Antonio Altamirano (Morena), se declaró en sesión permanente para dictaminar la Ley Aduanera y las iniciativas de ingresos del Paquete Económico 2026.

Se aprobó una reunión de trabajo el 25 de septiembre, a las 12:00 horas (18:00 GMT), con funcionarios hacendarios del sector aduanero y de la Secretaría de Economía, para analizar las nuevas propuestas en la Ley de Aduanas y los ajustes fiscales propuestos en materia de ingresos.

El calendario acordado incluye la comparecencia del secretario de Hacienda ante el Pleno el 24 de septiembre; reunión con el sector aduanero el 25 de septiembre; votación del dictamen de Ley Aduanera en comisión el 29 de septiembre, y su posible discusión en Pleno el 30 de septiembre.

Además, prevé una reunión con altos funcionarios de Hacienda en materia de ingresos el 2 de octubre; discusión en Comisión de la Ley de Ingresos 2026 y Miscelánea Fiscal el 13 de octubre, y probable discusión en Pleno el 14 de octubre.

Las fechas límite legales para aprobar la Ley de Ingresos son el 20 de octubre en la Cámara de Diputados, y el 31 de octubre, en el Senado.