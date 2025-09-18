El Reino Unido devuelve a Francia al primer migrante dentro del acuerdo "uno por uno"

"Un hombre que llegó al Reino Unido en una pequeña embarcación en agosto fue enviado en un vuelo comercial esta mañana, lo que marca otro paso importante en la acción del Gobierno para desmantelar las redes criminales que se benefician de la miseria humana", dijo en un comunicado.

Se prevén más vuelos de devolución "para esta semana y la próxima", mientras que los primeros solicitantes de asilo procedentes de Francia llegarán al Reino Unido "en los próximos días".

Medios como la BBC, que citan fuentes del Ejecutivo, sostuvieron que el migrante es originario de la India y que voló a París en un avión de pasajeros de Air France desde el aeropuerto londinense de Heathrow este jueves.

Éste forma parte del centenar de migrantes que cruzaron ilegalmente de Francia a Inglaterra por el canal de la Mancha el mes pasado y que fueron detenidos por la Border Security Command (Guardia fronteriza).

"Este es un primer paso importante para asegurar nuestras fronteras. Envía un mensaje a quienes cruzan en embarcaciones pequeñas: si entran al Reino Unido ilegalmente, intentaremos expulsarlos", dijo la recientemente nombrada ministra de Interior, Shabana Mahmood.

El Gobierno británico se ha enfrentado a problemas legales para llevar a cabo estas devoluciones debido a impugnaciones y un bloqueo judicial temporal, después de que un hombre de origen eritreo pidiera más tiempo para demostrar que había sido traficado en régimen de esclavitud.

Esto supuso que el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales paralizara su expulsión y obligó al Ejecutivo a cancelar varios vuelos para la devolución de migrantes, previstos para inicios de semana, a expensas de que Interior solucionara los escollos legales.

En este sentido, Mahmood dijo tras la decisión de la Justicia británica que "los inmigrantes que de repente deciden que son esclavos en términos legales en vísperas de su deportación, sin haber hecho nunca tal afirmación antes, se burlan de las leyes y de la generosidad de este país".

Estas declaraciones fueron criticadas por la comisionada independiente contra la esclavitud en el Reino Unido, Eleanor Lyons, que se mostró en una entrevista en BBC Radio 4 "profundamente preocupada" por las palabras de la ministra.

Según el acuerdo alcanzado entre el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, a cambio de enviar a Francia a un migrante que llegue de allí al Reino Unido de manera ilegal, Londres aceptará a un solicitante de asilo procedente de territorio francés, siempre que no haya intentado cruzar antes y que tenga vínculos familiares en el Reino Unido.