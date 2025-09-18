Ghana dice esperar a otros 40 inmigrantes de África occidental deportados por EE.UU.

"Puedo revelarle que esperamos otros cuarenta en los próximos días", afirmó Ablakwa a última hora del miércoles en una entrevista concedida a una cadena de televisión local.

El ministro puntualizó que los candidatos son "investigados" antes de ser deportados y que el país no acepta a aquellos que sean "delincuentes convictos" o tengan vínculos con actividades terroristas o "extremismo violento".

"Nos aceptamos esto porque estemos de acuerdo con las políticas migratorias del presidente Trump. No estamos haciendo un favor a Estados Unidos, estamos haciendo un favor a nuestros hermanos africanos, les estamos ofreciendo refugio, esperanza y queremos que regresen a casa y que se sientan cómodos", señaló Ablakwa.

"Fue puramente por motivos humanitarios. No obtuvimos ningún beneficio económico", añadió.

El ministro hizo estas declaraciones después de que el presidente de Ghana, John Dramani Mahama, anunciara el pasado día 10 que el país acordó recibir inmigrantes de África occidental deportados de EE.UU. y adelantara que ya recibieron a un primer grupo de 14 personas.

Según detalló entonces Mahama, los integrantes de ese primer grupo -en su mayoría nigerianos, pero también un gambiano y un ghanés-, solicitaron regresar a sus respectivos países, por lo que el Gobierno ghanés les proporcionó transporte.

El mandatario recordó que el acuerdo para acoger a ciudadanos africanos se enmarca en un protocolo de libre circulación de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao), que permite a ciudadanos de los doce Estados miembros entrar y residir en otros países de la región sin visado durante un máximo de 90 días.

Después de las críticas de la oposición ghanesa contra el Gobierno por aceptar las deportaciones bajo un "acuerdo secreto", Ablakwa argumentó el miércoles que las expulsiones se produjeron bajo un memorando de entendimiento, lo que, según él, no requiere ratificación del Parlamento de acuerdo a la ley del país.

La Administración Trump ha contactado a algunos gobiernos africanos para convencerlos de aceptar deportados como parte de sus políticas migratorias, que incluyeron expulsiones masivas como una de sus principales promesas electorales.

Después de que el Tribunal Supremo estadounidense autorizara el pasado junio las expulsiones a terceros países, Washington reanudó los vuelos de deportación, que han trasladado hasta ahora a migrantes de manera exprés a diferentes estados, incluidos varios de África.

En julio pasado, Esuatini recibió a unas cinco personas, otras ocho fueron a Sudán del Sur, mientras que Ruanda recibió en agosto a siete migrantes después de que llegara a un acuerdo con EE.UU. para trasladar a unas 250 personas.