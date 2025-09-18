Irán condena la designación de la Guardia Revolucionaria como grupo terrorista por Ecuador

La directora del Departamento de América del Ministerio de Exteriores iraní, Zahra Ershadi, condenó la medida “injustificada” ecuatoriana de “acusar falsamente” al cuerpo militar de élite de la República Islámica, informó este jueves la agencia Mehr.

La fuente indicó que la decisión “parece haber sido tomada bajo la instigación y presión del régimen sionista genocida y ocupante (Israel) y de los Estados Unidos” y "dañará" las relaciones bilaterales entre Ecuador e Irán.

“La ridícula campaña estadounidense para obligar a los países a etiquetar (como terrorista) a las fuerzas armadas de Irán no tendrá ningún efecto sobre la determinación de la Guardia Revolucionaria de defender la soberanía de Irán y salvaguardar la seguridad nacional del país”, aseguró la diplomática.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, emitió el martes un decreto para que su Gobierno catalogue oficialmente como “terroristas” a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, además de las organizaciones aliadas de Teherán Hamás, de Palestina, y Hezbolá, de Líbano.

En el caso de la Guardia Revolucionaria de Irán, Noboa se basó en un informe del Centro Nacional de Inteligencia que calificó a esta fuerza armada como “organización terrorista con injerencia en Ecuador”, mismo señalamiento que atribuyó a los otros dos grupos.

Estados Unidos designó a la Fuerza Quds, una división de la Guardia Revolucionaria, como grupo terrorista en 2007, y en 2019, bajo la Administración de Donald Trump (2017-2021), se incluyó propiamente a la Guardia en la lista negra de grupos terroristas.

Fundada tras el triunfo de la Revolución Islámica de 1979 por el ayatolá Ruholá Jomeiní, la Guardia Revolucionaria es un militar de élite y emporio económico que tiene la misión de proteger a la República Islámica.