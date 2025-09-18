La tasa de paro juvenil toca máximo de 2 años en China pese a cambio de método estadístico

Según datos divulgados por la Oficina Nacional de Estadística, la tasa de paro entre personas de 16 a 24 años -excluyendo estudiantes- fue del 18,9 % en agosto, 1,1 puntos por encima de la del mes anterior y batiendo también por 0,1 unidades la registrada justamente un año atrás.

En el caso de los ciudadanos de entre 25 y 29 años de edad, también sin contar a estudiantes, la tasa subió desde el 6,9 % al 7,2 % entre julio y agosto.

El diario hongkonés South China Morning Post subraya hoy que unos 12,2 millones de universitarios chinos, una cifra récord, se graduaron este verano, topándose con un mercado laboral lastrado por las tendencias deflacionistas, la ralentización del crecimiento e incertidumbres exteriores como la guerra comercial.

Muchos de ellos, apunta ese rotativo, están sufriendo dificultades para encontrar puestos de trabajo que se adapten a su campo y nivel de formación, y algunos están optando por prolongar su educación con un posgrado para destacarse entre sus competidores.

Otros se han visto obligados a aceptar empleos de baja cualificación, como el de repartidor a domicilio.

"Muchas generaciones han sufrido y han trabajado en exceso; lo que caracteriza a los jóvenes de hoy es su nivel de educación y una sensación de que su trabajo duro no se verá recompensado ante una economía que petardea", explicó en un reciente informe Barclay Bram, del laboratorio de ideas Center for China Analysis, dependiente de la organización estadounidense Asia Society.

China dejó de divulgar los datos de paro juvenil en julio de 2023, después de que estos alcanzasen un máximo histórico del 21,3 %, y reanudó su publicación en diciembre, excluyendo a los estudiantes del cálculo para "reflejar de forma más precisa" que la búsqueda de empleo "no era una prioridad" para ellos.

La primera medición bajo este nuevo sistema apuntó a un paro juvenil del 14,9 %.

Las autoridades del país han situado el empleo juvenil entre sus máximas prioridades, tanto por el efecto negativo sobre el consumo que entraña la posible caída de las rentas como por los riesgos para la estabilidad social, un asunto vital para Pekín.