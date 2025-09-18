Las bolsas iberoamericanas de FIAB nombran presidente a Juan Pablo Córdoba

De acuerdo con una nota de prensa de Bolsas y Mercados Españoles (BME), que acogió la quincuagésima segunda asamblea general y la reunión anual de FIAB, ejercerá como vicepresidente de esa organización Jorge Alegría, director general del Grupo Bolsa Mexicana de Valores.

Se encargará de la secretaría general de FIAB Christian Khatchikian, jefe de gabinete de la Bolsa de Valores de Argentina (BYMA).

La directora de Asuntos Públicos de BME para la UE y Latinoamérica, Pilar Martínez, asumirá la presidencia de los subcomités de trabajo, con el desafío de articular las prioridades de cada mesa y facilitar la cooperación técnica entre las bolsas de la región.

La reunión de FIAB concluyó este jueves con cambios en los órganos directivos de la asociación, después de tres días de debates e intercambios de conocimientos sobre el estado de los mercados financieros en la región.

Durante tres jornadas, el Palacio de la Bolsa de Madrid acogió a las 23 bolsas y mercados que integran la FIAB, así como a más de 250 profesionales del sector financiero de ambos lados del Atlántico, quienes participaron en reuniones, comités y paneles para compartir perspectivas sobre las claves, desafíos y retos actuales de los mercados de la región.

Además, en el marco de la reunión anual de la FIAB, se celebraron diversos paneles dedicados, entre otros temas, a la negociación 24/7, la inteligencia artificial, la regulación o las finanzas sostenibles.