Los dos muertos en un ataque en el cruce de Allenby eran militares israelíes

Según indicaron las fuerzas armadas en un comunicado, las víctimas del atentado son Isaac Harosh, un teniente coronel de la reserva de 68 años, y Oran Hershko, un suboficial de 20 años.

"Un terrorista llegó en un camión que transportaba ayuda humanitaria desde Jordania y abrió fuego. Las fuerzas de seguridad neutralizaron al terrorista en el lugar", indicaron este jueves las fuerzas armadas israelíes en otro comunicado.

El servicio de emergencias israelí Magem David Adom (MDA) confirmó que el atacante fue "neutralizado" en el lugar y explicó que cuando llegaron se encontraron con dos hombres inconscientes con heridas de bala.

Medios israelíes señalan que antes de que su camión, que llevaba ayuda para ser repartida en la Granja de Gaza, fuera inspeccionado en la frontera, el atacante abrió fuego contra las dos víctimas y luego salió del vehículo y las apuñaló.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Israel facilita la ayuda humanitaria a Gaza, y los terroristas la explotan para asesinar a israelíes. Este es otro resultado más de la vil incitación en Jordania. Este es el resultado del eco de la campaña de mentiras de Hamás", denunció tras el ataque el Ministerio de Exteriores en su cuenta oficial de X.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El cruce de Allenby atiende principalmente a palestinos residentes en Cisjordania, quienes no reciben permiso para volar al extranjero a través del Aeropuerto Ben Gurión de Israel, y por él entran también camiones jordanos de camino a la Franja de Gaza.