Milán gana un 0,84 % por la senda prevista por la Fed estadounidense

Roma, 18 sep (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este jueves al alza y su índice selectivo FTSE MIB avanzó un 0,84 %, hasta los 42.307,81 puntos, después de que la Reserva Federal estadounidense recortara los tipos y previera otras reducciones en lo que queda de año.

18 de septiembre de 2025 - 13:30
Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share creció un 0,83 %, hasta los 44.929,65 enteros.

Durante la sesión se cambiaron de manos 518 millones de acciones por un valor de 3.475 millones de euros (unos 4.094 millones de dólares).

A favor, entre los números verdes, jugaron empresas como Stmicroelectronics (4,74 %), la firma de moda Brunello Cucinelli (4,04 %), Ferrari (3,36 %), la fabricante de audífonos Amplifon (2,79 %) o el coloso del motor Stellantis (1,97 %).

Por el contrario, las pérdidas estuvieron protagonizadas por el influyente sector energético italiano.

Las eléctricas Terna y A2a cayeron un 0,91 % y un 0,66 %, respectivamente, el gigante Enel un 0,62 %, la gasística Snam un 0,55 % y la siderúrgica para petroleras Tenaris un 0,40 %.

También retrocedieron Telecom Italia (1,22 %), la productora de bebidas Campar (1,08 %), la aseguradora Generali un 0,18 % y el servicio postal estatal Poste Italiane (0,10 %).

