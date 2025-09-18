Milán gana un 0,84 % por la senda prevista por la Fed estadounidense

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share creció un 0,83 %, hasta los 44.929,65 enteros.
Durante la sesión se cambiaron de manos 518 millones de acciones por un valor de 3.475 millones de euros (unos 4.094 millones de dólares).
A favor, entre los números verdes, jugaron empresas como Stmicroelectronics (4,74 %), la firma de moda Brunello Cucinelli (4,04 %), Ferrari (3,36 %), la fabricante de audífonos Amplifon (2,79 %) o el coloso del motor Stellantis (1,97 %).
Por el contrario, las pérdidas estuvieron protagonizadas por el influyente sector energético italiano.
Las eléctricas Terna y A2a cayeron un 0,91 % y un 0,66 %, respectivamente, el gigante Enel un 0,62 %, la gasística Snam un 0,55 % y la siderúrgica para petroleras Tenaris un 0,40 %.
También retrocedieron Telecom Italia (1,22 %), la productora de bebidas Campar (1,08 %), la aseguradora Generali un 0,18 % y el servicio postal estatal Poste Italiane (0,10 %).