Milán gana un 0,84 % por la senda prevista por la Fed estadounidense

Roma, 18 sep (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este jueves al alza y su índice selectivo FTSE MIB avanzó un 0,84 %, hasta los 42.307,81 puntos, después de que la Reserva Federal estadounidense recortara los tipos y previera otras reducciones en lo que queda de año.