Rusia derriba 43 drones ucranianos sobre cuatro regiones rusas

"Durante la pasada noche, las defensas antiaéreas activas interceptaron 43 drones ucranianos de ala fija", informó el Ministerio de Defensa ruso.

El mayor ataque tuvo lugar contra la región de Rostov, donde derribaron 23 drones, luego en Volgogrado, con 11 abatidos.

Cinco fueron interceptados sobrevolando Kursk, tres en Crimea y uno en Bélgorod, una de las regiones más afectadas por los continuos ataques ucranianos que han obligado el intermitente cierre de espacios públicos.

El último ataque obligó el cierre de los aeropuertos de las ciudades de Volgogrado, Sarátov y Samara.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aunque no hubo víctimas, en Volgogrado fueron dañados dos edificios residenciales a causa de los ataques, comunicó el gobernador regional Andréi Bocharov.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la jornada de ayer, Defensa informó haber derribado tan sólo ocho drones ucranianos.

Por su parte, Ucrania comunicó que sus defensas aéreas neutralizaron durante la pasada noche 48 de los 74 drones de larga distancia lanzados por Rusia.

Rusia, sin embargo, tan sólo informa de aquellos que fueron abatidos.

En tanto, las negociaciones entre Moscú y Kiev, que comenzaron en Estambul en mayo pasado, continúan estancadas tras tres rondas, en las que las partes solo acordaron intercambios de prisioneros y cadáveres y presentaron sus respectivas posturas acerca de cuál debe ser la fórmula de arreglo del conflicto.