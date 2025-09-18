Tanques y aviones de Israel avanzan sobre Ciudad de Gaza

Israel lanzó ayer una gran ofensiva terrestre y aérea sobre la mayor urbe de la Franja de Gaza con el fin de “eliminar” al movimiento islamista Hamás, cuyo ataque el 7 de octubre de 2023 en suelo israelí desencadenó esta contienda.

El conflicto entre Israel y Hamás ha provocado una catástrofe humanitaria y devastado el pequeño enclave.

Una fila ininterrumpida de palestinos que huyen de Ciudad de Gaza avanza hacia el sur del enclave a pie o en carretas tiradas por burros, llevando consigo sus pocas pertenencias, según periodistas de AFP .

Pero otros, como Aya Ahmed, de 32 años, no saben a donde ir, o no pueden permitirse pagar los elevados gastos de transporte.

“El mundo no entiende lo que está pasando. Ellos Israel quieren que evacuemos hacia el sur, pero ¿dónde vamos a vivir? No tenemos carpas, ni transporte, ni dinero”, dice Ahmed, que se refugia junto a 13 familiares en la ciudad, bajo “bombardeos incesantes”.

Los palestinos afirman que el costo del viaje al sur se ha disparado, llegando en algunos casos a superar los 1.000 dólares. Los militares israelíes anunciaron la apertura de “una ruta de paso temporal a través de la carretera Salah al Din”, que atraviesa de norte a sur el centro de la Franja.

No obstante, este corredor permanecerá abierto solo hasta mañana al mediodía.

Según estimaciones de la ONU, alrededor de un millón de personas vivían a finales de agosto en Ciudad de Gaza y sus alrededores.

“Genocidio en Gaza”

“La incursión militar y las órdenes de evacuación en el norte de Gaza están provocando nuevas oleadas de desplazamientos, lo que obliga a familias traumatizadas a refugiarse en una zona cada vez más reducida e inadecuada para la dignidad humana” , denunció en X el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Los hospitales, ya desbordados, están al borde del colapso, ya que la escalada de violencia bloquea el acceso e impide a la OMS entregar suministros vitales”, agregó.

Según fuentes hospitalarias, tres niños figuran entre las 12 personas reportadas muertas en los bombardeos de la pasada noche.

Restricciones

La Defensa Civil local, que opera bajo la autoridad de Hamás, informó de al menos 64 muertos, 41 de ellos en Ciudad de Gaza el miércoles.

Las restricciones a los medios de comunicación en Gaza y las dificultades para acceder a muchas zonas impiden a la AFP verificar de forma independiente los detalles proporcionados por ambas partes.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, que no habla en nombre de Naciones Unidas, afirmó el martes que “se está produciendo un genocidio en Gaza”.

Israel rechazó “categóricamente” ese “informe sesgado y mentiroso”.