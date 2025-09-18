Titular de Defensa malasio pide evitar "acciones disruptivas" en mar Meridional de China

Nordin aseguró que "el mar Meridional de China es un corredor marítimo vital para Asia Oriental y para el resto del mundo, el flujo esencial de la economía y la prosperidad globales", durante el Foro de Xiangshan de Pekín, el principal evento de diplomacia militar del gigante asiático.

"Nuestra seguridad compartida, regional y global, depende de mantener estas rutas marítimas libres, abiertas y seguras", indicó el funcionario, quien agregó: "Todos los Estados de la región somos vecinos hoy, mañana y siempre".

El ministro añadió que "en el mar Meridional de China debemos admitir que existen incertidumbres que, si no se gestionan con cuidado, pueden escalar hacia la desconfianza y la tensión".

Nordin apostó por "adoptar un nuevo paradigma, no basado en la incertidumbre, sino en la oportunidad, la cooperación y la voluntad de trabajar juntos, siempre dentro del derecho internacional".

China reclama casi la totalidad del mar de China Meridional, una región estratégica por la que transita cerca del 30 % del comercio marítimo mundial y que alberga caladeros y posibles reservas de hidrocarburos, frente a las reivindicaciones de países como Filipinas, Vietnam o Malasia.

En los últimos meses, la Guardia Costera china ha protagonizado tensiones con embarcaciones filipinas en arrecifes disputados, una situación que ha tensado sus lazos con Manila.

Pekín celebra esta semana el Foro de Xiangshan, principal cita anual de diplomacia militar china, con delegaciones de más de un centenar de países, entre ellos Rusia, Francia, Vietnam, Singapur, Nigeria y Brasil, y organismos internacionales.

Bajo el lema 'Mantener el orden internacional y promover el desarrollo pacífico', el programa se extiende hasta este viernes.

La agenda aborda seguridad global, relaciones entre grandes potencias, Asia-Pacífico, solución política de conflictos, control de armamentos, nuevas tecnologías y evolución de la guerra, en un año marcado por los 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial y de la fundación de la ONU.