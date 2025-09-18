Un reputado académico chino confronta con un militar israelí en un foro en Pekín por Gaza

Yan, decano del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Tsinghua, criticó con dureza la actuación militar de Israel en Gaza después de que el representante israelí Elad Shoshan defendiera que la ofensiva continuará hasta la liberación de los rehenes de Hamás.

“Ustedes debieron disparar a los terroristas, no a los niños ni a las mujeres. Cuando dispararon contra mujeres y niños perdieron toda legitimidad”, afirmó Yan ante los asistentes y medios presentes, según recogen imágenes difundidas en redes sociales.

El académico aseguró que Israel ha causado “más de 70.000” víctimas civiles y rechazó que el Gobierno israelí pueda decidir “qué es un hecho o no”.

Shoshan replicó que el Ejército hace “todo lo posible por no dañar a ciudadanos”, pero Yan tachó de “propaganda” la afirmación de que el conflicto terminará cuando Hamás libere a los rehenes.

El incidente se produjo en la duodécima edición del Foro de Xiangshan, que reúne desde el lunes en Pekín a delegaciones militares y de seguridad de más de un centenar de países.

Este año, el encuentro, considerado la respuesta china al Diálogo de Shangri-La de Singapur, se celebra bajo el lema “Mantener el orden internacional y promover el desarrollo pacífico”.