WEF: El cambio climático puede causar pérdidas de 1,5 billones de dólares en productividad

En un informe publicado este jueves como antelación al foro sobre desarrollo sostenible que WEF organiza la semana próxima en Nueva York, se cifran en 740.000 millones de dólares las pérdidas para la agricultura, en 570.000 millones las de la construcción y en 200.000 millones las de la sanidad, en términos de productividad.

"El informe es un llamamiento a que las compañías protejan la salud de sus plantillas, construyan resiliencia y salvaguarden la productividad antes de que los costes de adaptación climática sean incontrolables", destaca el WEF, entidad organizadora cada principio de año del Foro de Davos.

Otro sector, el asegurador, podría sufrir un fuerte aumento en los costes derivados de reclamaciones por problemas de salud derivados del cambio climático y sus efectos en fenómenos meteorológicos extremos, que van desde las olas de calor a las inundaciones.

El estudio, en colaboración con la firma Boston Consulting Group, también subraya que las compañías que inviertan con mayor antelación en la adaptación de la salud de sus empleados pueden obtener beneficios, y que incluso se abren oportunidades de negocio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Cada sector está posicionado de forma única para desarrollar y ampliar soluciones frente a los desafíos emergentes de salud relacionados con el clima, desde cultivos resistentes que protegen los sistemas alimentarios a medicamentos estables al calor o tecnologías de refrigeración que mantienen seguros a los trabajadores de la construcción", apunta el Foro Económico Mundial.