Activistas griegos cuelgan pancartas gigantes en la Acrópolis contra el genocidio en Gaza

"Que pare el genocidio - Ninguna cooperación con el Estado asesino de Israel - Libertad para Palestina", se pudo leer en las dos pancartas -una en griego y otra en inglés- que colgaron los miembros de KKE y KNE ante el templo del Partenón, de unos 2.500 años de antigüedad, situado en la Acrópolis de Atenas.

Los miembros del partido accedieron a la parte superior de la Acrópolis y, tras desplegar las pancartas, ondearon banderas de su formación al grito de "la historia tiene un bando correcto: con Palestina hasta la libertad", según un vídeo difundido en Facebook por un órgano de las juventudes de la formación comunista.

"Desde este monumento cultural mundial, la Acrópolis, denunciamos la inhumanidad y la barbarie del Estado asesino de Israel", señaló durante la intervención en la 'roca sagrada' de Atenas Jristos Katsotis, diputado de KKE.

Katsiotis señaló además que el Gobierno del primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis, debe "parar toda cooperación" con Israel y "reconocer al Estado de Palestina".

En otra foto publicada por los organizadores se puede ver a un grupo de policías antidisturbios dirigiéndose hacia la Acrópolis para desalojar a las personas que realizaron la intervención.

El líder conservador señaló este miércoles en una entrevista en la emisora ANTENNA que lo que está sucediendo en Gaza es "inadmisible", si bien recalcó que no lo calificaría como genocidio.

"Ese es un término muy pesado", señaló.

Mitsotakis calificó recientemente a Israel como "un aliado estratégico" de Grecia, si bien reiteró que eso no ha impedido a su Gobierno "criticar el gran dolor causado" e insistir constantemente en la necesidad de un alto el fuego inmediato.

Grecia, Israel y Chipre han desarrollado durante los últimos años una estrecha cooperación trilateral en los sectores de energía y defensa, en parte para contrarrestar las reivindicaciones de Turquía en el Egeo y el Mediterráneo oriental.