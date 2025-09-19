Bélgica pide repartir los riesgos de la ayuda a Ucrania con los activos rusos

"Nuestra posición desde hace tiempo es que necesitamos mirar la estabilidad financiera y que es importante que (...) encontremos un modo y un marco en el que estos riesgos sean compartidos entre los diferentes Estados miembros y el G7", explicó a su llegada a la reunión informal de ministros de Economía y Finanzas de la UE en Copenhague.

El ministro se pronunció así tras el anuncio de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von de Leyen, de que Bruselas quiere proporcionar a Ucrania un "préstamo de reparaciones" utilizando los "balances de efectivo" asociados a los activos rusos inmovilizados, pero sin tocar los activos en sí mismos.

Bélgica alberga la sede de Euroclear, la entidad financiera que posee una gran parte de los activos rusos congelados por las sanciones en la UE, con cerca de 200.000 millones de euros.

"Necesitamos tener certeza legalmente vinculante de que podemos superar estos riesgos", dijo el titular belga, en referencia tanto a la incertidumbre legal como a los riesgos financieros que plantea esta propuesta.

Van Peteghem se mostró "un poco escéptico" ante esta iniciativa de la que todavía no se conocen los detalles técnicos y resaltó que la posición belga siempre ha sido la de no confiscar estos activos inmovilizados.

En su discurso, von der Leyen indicó que el riesgo de este préstamo debería ser asumido "colectivamente" y Kiev solo lo devolvería una vez que Rusia pague reparaciones de guerra.

La presidencia danesa, que este semestre pilota las negociaciones en la UE, espera que la propuesta detalla de la Comisión Europea se presente en el mes de octubre.

Por su parte, el ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil, dijo que su país está dispuesto a hablar de cómo utilizar los recursos rusos "incluso más intensamente" para apoyar a Ucrania "a pesar de las dificultades legales que existen".

Sin embargo, advirtió de que "todo debe ser examinado cuidadosamente" e instó a esperar a la propuesta concreta de la Comisión Europea.

El presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe, destacó que ya se ha hecho "mucho progreso" en el uso de los réditos de los activos inmovilizados con los préstamos en el marco del G7 (bautizados como ERA) y ahora este foro está analizando "más modos" de aprovecharlos.

En esas discusiones, añadió, todos son "conscientes" de la necesidad de que la solución que se encuentre mantenga "la confianza en el euro y la eurozona".

Sin embargo, no dio detalles sobre qué medidas podrían tomarse más allá del uso de los beneficios extraordinarios para aprovechar esos activos rusos.

Este "préstamo de reparación" se sumaría, a priori, a los créditos que la UE ya proporciona a Ucrania financiados con los beneficios extraordinarios que generan los activos rusos inmovilizados por las sanciones en el bloque, en concreto 18.000 millones de euros de un paquete total de unos 45.000 millones acordado en el marco del G7.