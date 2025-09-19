Bruselas evaluará con el FMI la cuantía del nuevo préstamo a Kiev basado en activos rusos

"En la Comisión Europea estamos trabajando en las modalidades, calendario, volúmenes. Para los volúmenes será importante ver la evaluación del FMI sobre las necesidades financieras para los próximos dos años y que el FMI está finalizando", explicó el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, a su llegada a la reunión informal de ministros de Economía y Finanzas de la UE en Copenhague.

El comisario confirmó que la idea es que este préstamo se financie "usando los balances de efectivo de los activos rusos inmovilizados sin tocar los derechos de Rusia sobre esos activos".

Señaló que Bruselas considera que este modelo es "replicable en otros Estados del G7 que tienen activos inmovilizados rusos en su territorio" y recordó que abordó este tema con los ministros de Finanzas de ese foro, del que forman parte Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Canadá, Francia, Alemania e Italia.

Aunque Dombrovskis no precisó cuando se presentará la propuesta, la presidencia danesa espera que esté sobre la mesa a tiempo para que sea discutida en la reunión de ministros de Finanzas de la UE del próximo 10 de octubre.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sugirió en su discurso sobre el Estado de la Unión de la semana pasada proporcionar a Ucrania un "préstamo de reparaciones" utilizando los "balances de efectivo" asociados a los activos rusos inmovilizados, pero sin tocar los activos en sí mismos.

Indicó que el riesgo de este préstamo debería ser asumido "colectivamente" y Kiev solo lo devolvería una vez que Rusia pague reparaciones de guerra.

Este crédito se sumaría, a priori, a los préstamos que la UE ya proporciona a Ucrania financiados con los beneficios extraordinarios que generan los activos rusos inmovilizados por las sanciones en el bloque (que ascienden a unos 200.000 millones de euros), en concreto 18.000 millones de euros de un paquete total de unos 45.000 millones acordado en el marco del G7.