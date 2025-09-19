Cerca de 1.300 efectivos combaten tres incendios rurales activos en Portugal

El comandante de la ANEPC, Pedro Araújo, explicó que dos de estos fuegos se encuentran en el distrito de Viseu y uno está en Coimbra, y que esperan darlos por controlados durante esta noche.

En concreto, hay 484 efectivos, 147 vehículos y un medio aéreo combatiendo un incendio en el municipio de Castro Daire, donde se han registrado dos bomberos heridos.

Las "dos principales dificultades" en el combate a las llamas están asociadas a la tipología del terreno, montañoso y con rocas, y al viento, aclaró el comandante, quien apuntó a que el origen de esta incidencia estaría en "actividades agrícolas".

Otro incendio en el municipio de Viseu, que ha dejado cuatro heridos, concentra a seis medios aéreos, 355 efectivos y 116 vehículos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El tercer fuego "significativo" de hoy en Portugal se encuentra en el concejo de Oliveira do Hospital, donde hay 137 vehículos, dos medios aéreos y 462 efectivos, con un herido.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El viento dificulta también el combate a estos dos incendios.

Según Araújo, los heridos fueron a raíz de intoxicaciones, quemaduras ligeras o cansancio.

No han necesitado evacuar a ninguna localidad, aunque sí han confinado a algunas poblaciones.

El comandante precisó que esperan para este fin de semana un "ligero empeoramiento" de las condiciones meteorológicas, por lo que contemplan aumentar el nivel de prontitud de los medios de socorro el domingo.

El territorio peninsular de Portugal registra este viernes una veintena de incendios rurales, que mantienen en el terreno a cerca de 1.600 efectivos.