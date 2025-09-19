Director del Servicio de Seguridad armenio visitará por primera vez Azerbaiyán

"Una delegación encabezada por el director del Servicio de Seguridad Nacional de la República de Armenia participará en el III Foro Internacional de Seguridad, que se celebrará en Bakú del 19 al 21 de septiembre", señala la nota.

Se trata de la primera visita de tan alto nivel de un funcionario armenio a Azerbaiyán debido al conflicto territorial entre ambos países que se prolongó durante casi cuatro décadas.

El pasado 8 de agosto, los dirigentes de Armenia y Azerbaiyán firmaron un preacuerdo de paz en Washington, mediado por el presidente Donald Trump.

A partir de entonces, las partes aceleraron sus contactos para la normalización de las relaciones, cuyo objetivo es la firma definitiva de la paz entre Ereván y Bakú, una asignatura pendiente desde la caída de la Unión Soviética de la que ambos países formaban parte.

