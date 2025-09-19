El número de visitantes a la Expo de Osaka supera los 20 millones a un mes de su clausura

Tokio, 19 sep (EFE).- El número de visitantes que ya han acudido a la Exposición Universal de Osaka ha alcanzado los 20 millones, informó este viernes la organización, a poco menos de un mes de la clausura del evento internacional el próximo 13 de octubre.