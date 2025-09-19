El número de visitantes a la Expo de Osaka supera los 20 millones a un mes de su clausura

Alrededor de 210.000 personas visitaron la Expo este jueves, elevando la cifra acumulada a unos 20,03 millones, de acuerdo a información facilitada hoy por sus responsables.
Con el cierre del evento a la vista se ha producido un aumento de la demanda de entradas y en la mañana de este viernes el cupo de reservas anticipadas disponibles hasta la clausura se habían casi agotado, según detalles recogidos por la cadena pública NHK.
Hasta el pasado viernes, 14 de septiembre, se habían vendido por anticipado más de 21,42 millones de entradas, según datos oficiales.
Inaugurada el pasado 13 de abril, la Expo de Osaka estuvo recibiendo una media de 100.000 visitantes diarios, pero la cifra se elevó a unos 150.000 asistentes al día en la segunda mitad de agosto y a aproximadamente 200.000 la semana pasada.
De continuar el ritmo actual, se prevé que unos 25 millones de personas visiten la Expo hasta su cierre el próximo mes, una cifra inferior a los 28 millones fijados como objetivo, pero por encima de los 22 millones que la organización estimaba necesarios para obtener beneficios.