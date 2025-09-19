El teatro Bolshói anuncia gira en Estambul con 'Romeo y Julieta' y 'El lago de los cisnes'

Moscú, 19 sep (EFE).- El Bolshói de Moscú, la meca del 'ballet' ruso, presentará la próxima semana los 'ballets' 'Romeo y Julieta' y 'El lago de los cisnes' en el marco de una gira en Estambul, según anunció hoy el teatro.