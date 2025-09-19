El teatro Bolshói anuncia gira en Estambul con 'Romeo y Julieta' y 'El lago de los cisnes'

"En la temporada teatral 250 el Bolshói viajará por primera vez a Estambul en una gira de gran envergadura en la que participarán solistas e intérpretes del 'ballet', el conjunto mímico y la orquesta sinfónica del Teatro Bolshói", indicó en Telegram.
El teatro señaló que no es la primera vez que sus intérpretes se presentan en Turquía, pero "antes siempre eran presentaciones de conciertos", y no obras completas.
Las presentaciones tendrán lugar del 26 al 30 de septiembre en el Centro Cultural Ataturk, en el marco del festival de artes Ruta Cultural Turca.
Ambos 'ballets' se presentarán en dos ocasiones: el 'Romeo y Julieta' de Serguéi Prokoviev y coreografía de Leoni Lavrovski será interpretado por bailarines de la talla de Svetlana Zajárova, Yelizaveta Kokóreva, Artemi Beliakov y Daniil Potaptsev, mientras que 'El lago de los cisnes', clásico de Piotr Chaikovski, contará con las interpretaciones de Alena Kóvaleva, Yulia Stepánova y Dmitri Viskubenko, entre otros.
La sinfónica del Bolshói estará dirigida por Antón Grishanin.
El teatro más famoso de Rusia abrió este mes su temporada 250 con una exclusiva gala dedicada al 185 aniversario del célebre compositor ruso Chaikovski con la batuta del maestro Valeri Guérguiev al frente de la orquesta sinfónica y la participación de las principales estrellas del 'ballet' y la ópera rusos.