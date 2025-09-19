Ishiba acudirá a la Asamblea General de la ONU pese a terminar su mandato en octubre

"La visita, en este año del 80 aniversario de la fundación de la ONU, es una buena oportunidad para mostrar la postura de Japón ante temas como la reconfirmación del papel de la ONU, la paz y la seguridad, el desarme nuclear y otros temas globales", dijo Hayashi durante una rueda de prensa.
El mandatario viajará el martes 23 de septiembre y estará en Nueva York hasta el jueves 25, detalló el portavoz.
Ishiba, a cargo del Ejecutivo desde octubre de 2024, anunció el pasado 7 de septiembre su intención de dimitir, lo que activó la convocatoria de unas primarias dentro del gobernante Partido Liberal Democrático que se celebrarán el 4 de octubre y de las que saldrá elegido el nuevo próximo primer ministro de la cuarta economía del mundo.
El año pasado, el anterior primer ministro japonés, Fumio Kishida, también en proceso de abandonar el cargo, acudió a la semana grande de la ONU pero no pronunció un discurso.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
La semana de alto nivel del 80 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU se llevará a cabo del 22 al 30 de septiembre en Nueva York, donde se reunirán representantes y líderes de más de 200 países.