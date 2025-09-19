Ishiba acudirá a la Asamblea General de la ONU pese a terminar su mandato en octubre

Tokio, 19 sep (EFE).- El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, acudirá la próxima semana a Nueva York para pronunciar un discurso ante la Asamblea General de la ONU, pese a que su mandato terminará a principios de octubre, dijo este viernes el portavoz gubernamental, Yoshimasa Hayashi.