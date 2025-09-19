Israel celebra la negativa del Consejo de Seguridad de la ONU a levantar sanciones a Irán

"El objetivo de la comunidad internacional debe seguir siendo el mismo: impedir que Irán adquiera capacidades nucleares", dijo Saar en su cuenta de X este viernes tras conocerse la negativa del Consejo.
El Consejo de Seguridad votó este viernes en contra de mantener permanente el levantamiento de sanciones a Irán por su programa nuclear, lo que provocará la reimposición de medidas punitivas contra la República Islámica a finales de mes si no se llega a un acuerdo antes.
Según el ministro israelí, "un Irán con armas nucleares significaría que el régimen más peligroso poseería el arma más peligrosa", "socavando dramáticamente la estabilidad y la seguridad globales".
La moción del Consejo de Seguridad contó con los cuatro votos a favor de Rusia, China, Pakistán y Argelia, nueve en contra y dos abstenciones, lo que provocará la reinstauración automática de seis resoluciones de Naciones Unidas contra el país persa si no se llega a un acuerdo antes del 28 de septiembre.
Irán suspendió su colaboración con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a principios de julio tras los ataques contra las instalaciones nucleares del país persa iniciados por Israel el 12 de junio, a los que se sumó también EE.UU.
Sin embargo, Irán llegó la semana pasada a un acuerdo con el OIEA para reiniciar la cooperación, pacto que establece la realización de un informe por parte iraní del estado de las instalaciones nucleares atacadas y posteriores negociaciones para llevar a cabo inspecciones sobre el terreno.