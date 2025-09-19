Israel celebra la negativa del Consejo de Seguridad de la ONU a levantar sanciones a Irán

Jerusalén, 19 sep (EFE).- El Ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, celebró la decisión del Consejo de Seguridad de no levantar las sanciones a Irán por su programa nuclear, que considera que "no tiene fines pacíficos".