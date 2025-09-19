La Policía de Hong Kong recupera seis millones de oro robados y detiene a trece personas

La sustracción, que se produjo en apenas quince minutos, tuvo lugar en la madrugada del miércoles en instalaciones de la empresa Gold Life Fook, ubicadas en el distrito hongkonés de Hung Hom, según detalló la fuerza policial.

Al menos diecisiete individuos armados irrumpieron en el local y se dirigieron directamente a la sala de almacenamiento, donde sustrajeron lingotes, bloques y polvo de oro, además de una cantidad de efectivo.

Entre los detenidos se encuentran doce hombres de entre 29 y 60 años, acusados de robo agravado, y una mujer de 32 años, imputada por presunto encubrimiento de los sospechosos, informó el viernes el rotativo South China Morning Post.

Los arrestos se llevaron a cabo en diferentes puntos de la ciudad e incluyen a trabajadores de la construcción, personal de limpieza, vendedores y desempleados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Una fuente próxima a la investigación reveló que el presunto cabecilla, que permanece en paradero desconocido, mantenía una relación societaria previa con el operador del taller.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras conocer que el negocio, que se daba por clausurado debido a pobres resultados económicos, había sido reabierto con un nuevo socio y generaba importantes beneficios, el sospechoso habría intuido que se le excluía de las ganancias, lo que lo motivó a planificar el golpe para apoderarse del cargamento.

Durante el saqueo, los empleados y personas presentes fueron obligados a abandonar las instalaciones, tras lo cual los asaltantes cerraron la puerta con llave y huyeron en vehículos sin identificar.

La investigación está a cargo de la Unidad de Crímenes Graves de la región de Kowloon Oeste, que analiza grabaciones de videovigilancia y huellas dactilares en un radio de dos kilómetros alrededor del lugar.

Fuentes cercanas al caso sugieren posibles vínculos con las triadas hongkonesas o con organizaciones criminales transfronterizas en el delta del río Perla, aunque la prioridad radica en localizar a los prófugos, incluido el supuesto cerebro de la operación.

Este incidente, considerado uno de los mayores atracos en la excolonia británica en los últimos años, ha generado alarma en el sector joyero, que procesa anualmente más de 200 toneladas de oro.

En respuesta, las autoridades han reforzado las patrullas en zonas industriales para prevenir imitadores y ofrecen además una recompensa de 500.000 dólares hongkoneses (unos 62.200 dólares o 54.300 euros) por información que facilite la captura del resto de implicados.